 مسابقة لتوظيف أزيد من 1200 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات من أجل توظيف أزيد من 1200 أستاذ مساعد استشفائي جامعي.

وحسب ما كشفت عنه الوازرة المعنية اليوم الاثنين، فإن عدد مناصب الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المطلوب شغلها في إطار هذه المسابقة حدد بـ 1230 منصب .

منهم 408 بعنوان الصحة العسكرية موزعة حسب الهيكل الاستشفائي الجامعي والتخصص.

وأضاف نفس المصدر أن المسابقة تفتح لفائدة المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في التخصص المطلوب.

أو شهادة معترف بمعادلتها عند تاريخ إمضاء القرار المتعلق بفتح هذه المسابقة.

وأشار الوزارة إلى انه تم تحديد تاريخ غلق التسجيلات الخاصة بالمسابقة بـ 20 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عن هذه المسابقة.

ويوضع ملف الترشح لدى إدارة كلية الطب الأقرب من مكان إقامة المترشح، على أن يتم ضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة.

من طرف لجنة مكونة من مدير الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية الطب وأستاذ باحث استشفائي جامعي من رتبة أستاذ مساعد.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أن قـائمة المترشحين المقبولين تحدد نهـائيا في المسابقة حسب الاختصاص ودرجة الاستحقاق ومنصب التعيين.

من طرف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلي وزير الصحة ووزير التعليم العالي وعميد كلية الطب.

وأوضح ذات المصدر أن كل مترشح ناجح يفقد الاستفادة من نجاحه إذا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد.

وذلك ابتداء من تاريخ إشعاره بمقرر التعيين ولا يمكنه المشاركة في مسابقة أخرى للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي قبل انقضاء مدة 3 سنوات.