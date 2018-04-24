مسابقة لتوظيف أزيد من 8500 أستاذ وإداري فـــي الابتـــدائـــي

انطلاق التسجيلات إلكترونيا سيكون ابتداءً من 2 ماي المقبل

فتح 2265 منصب لرتبة مشرف تربية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، ورتب إدارية مختلفة بمجموع 8586 منصب.

وأوضحت الوزيرة في حسابها على مستوى موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنه تم فتح مسابقة للتوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية بمجموع 8586 منصب، مضيفة أن انطلاق التسجيلات إلكترونيا سيكون ابتداء من 2 ماي المقبل.

ويقدر عدد المناصب المخصصة للمسابقة على أساس الاختبارات بـ3378 منصب بالنسبة لأساتذة المدرسة الابتدائية و329 لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و213 منصب لرتبة مقتصد و694 منصب لرتبة نائب مقتصد و2265 منصب لرتبة مشرف تربية و300 منصب في منصب ملحق رئيسي بالمخبر و1407 منصب بالنسبة لملحق في المخابر.

للإشارة، تعد مسابقة توظيف الأساتذة الثالثة من نوعها، بعد مسابقة التوظيف بعنوان 2016 وتوظيف 28 ألف أستاذ، ومسابقة التوظيف بعنوان 2017، والتي حدد لها أكثر من 10 آلاف منصب لفائدة الأساتذة، ليتم تدعيم عدد المناصب التي ستفتحها وزارة التربية لهذه السنة بعد شهر رمضان، لتفادي الوقوع في حالات الشغور خلال موسم الدراسي 2018 /2019.