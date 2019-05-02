مسابقة لتوظيف 45 ألف منصب حراس ومنظفين!

تخصيص 34 مليار دينار تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2019-2020

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن فتح 45 ألف منصب شغل من أجل تأطير المؤسسات التربوية بالطور الابتدائي والمطاعم المدرسية، منها 14000 منصب خاص بالولايات الحدودية.

كما تم فتح 39000 منصب مخصص للحراسة والتنظيف تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2019-2020، فيما تم تخصيص غلاف مالي قدره 34 مليار دينار.

منها 585 مليون دينار موجهة للفضاء على الاكتظاظ الاقسام.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه قصد ضمان تأطير أمثل للمؤسسات التربوية بالطور الابتدائي والمطاعم المدرسية.

خُصص 14000 منصب بالولايات الحدودية و39000 منصب مخصص للحراسة والتنظيف تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2019 – 2020.

كما يرتقب تسلم 1046 هيكل في مختلف الأطوار التعليمة عبر والولايات الوطن، بالإضافة إلى 1155 قاعة تدريس جديدة بالمدراس الابتدائية.

وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة الوطنية للتحضير للدخول المدرسي والاجتماعي، والتي تسمح بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية لاسيما المالية والتربية الوطنية.

التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتعليم المهنييين، حيث يتواصل تنفيذ البرنامج الهادف إلى ضمان أحسن الظروف استقبال المتمدرسين.

لاسيما عملية إعادة تأهيل المدارس الابتدائية التي خصص لها غلاف مالي قدره 34 مليار دينار منها 585 مليون دينار موجهة للقضاء على اكتظاظ الأقسام.

و15 مليارا للصيانة والحراسة، و2.6 مليار دينار للنقل المدرسي، فيما يتواصل برنامج تعميم تزويد المدراس الابتدائية بالطاقة الشمسية بعدما شمل 80 مدرسة ابتدائية نموذجية عبر التراب الوطني كمرحلة أولى.

كما أكدت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على متابعة الميدانية لمدى تنفيذ جميع التعليمات والتدابير ذات الصلة بتسيير المدارس الابتدائية.

من خلال وضع حيز الخدمة نظاما معلوماتيا مركزيا، وتكثيف التفتيشية التي مست 15519 مدرسة ابتدائية، على أن تتواصل لتشمل 3726 مدرسة أخرى قبل الدخول المدرسي المقبل.

واتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدابير عملية مستعجلة تحسبا لموسم الاصطياف المقبل، فيما تم مباشرة عملية للتحديد الجغرافي للشواطئ.

بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة للولايات 14 الساحلية، والتي ستزود ببيانات نظام المعلومات الذي أعدته مصالح وزارة الداخلية من أجل إدارة حديثة فعالة وناجحة تكون في مستوى تطلعات المواطنين.

وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد أمين درامشي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية متعددة القطاعات.

المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف للموسم المقبل لتوحيد العمل وتحسين شروط استقبال وجودة الخدمات المقدمة للمصطافين.

وأكد الأمين العام على ضرورة إشراك الشباب في الأنشطة التجارية والأنشطة المقدمة على الشواطئ الخاضعة لتفويض المرفق العام.

مضيفا أنه تمت مباشرة عملية التحديد الجغرافي للشواطئ بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة للولايات 14 الساحلية.

والتي ستزود بيانات نظام المعلومات الذي أعدته مصالح وزارة الداخلية من أجل إدارة حديثة فعالة وناجحة تكون في مستوى تطلعات المواطنين.

وأضاف ذات المسؤول أن السلطات العمومية ستقوم بتعبئة كل الوسائل من أجل إنجاح الموسم القادم.

مؤكدا أن ضرورة اتخاذ تدابير عملية مستعجلة ترمي إلى تصحيح بعض النقائص خاصة تلك التي رفعها المواطنون.