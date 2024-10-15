مسابقة وطنية للأطفال لاكتشاف المواهب التكنولوجية والبرمجية

تُنظم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ” اليونسيف”، مسابقة وطنية للأطفال خاصة بـ “اكتشاف المواهب التكنولوجية والبرمجية”.

وتنظم هذه المسابقة بمشاركة كل من وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية. و وزارة التربية الوطنية و وزارة التكوين و التعليم المهنيين ووزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة. حسب بيان لوزارة البريد.

حيث يشجع هذا التحدي الأطفال المبدعين على استكشاف الأفكار المبتكرة في المجال التكنولوجي والبرمجة. مثل: الذكاء الاصطناعي، الألعاب التعليمية، تطبيقات القصص، الروبوتات، وغيرها.

وبخصوص الفئة العمرية التي ستشارك في المسابقة من 13 إلى 18 سنة، أما المحاور التي سيتنافس حولها الأطفال. هي الإبداع التقني والتكنولوجي، الابتكارات البرمجية.

كما يمكن المشاركة بشكل فردي أو في فرق مكونة من 4 أعضاء على الأكثر.

على أن تُرسل المشاركات حصرياً على الرابط http://innokids.gov.dz/ في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2024.

هذا، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة، بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الطفل. الموافق ليوم 20 نوفمبر 2024.