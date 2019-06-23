مسابقة وطنية للتوظيف في الاسلاك الخاصة بقطاع التربية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد عن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بالتربية لسنة 2019.

ويبلغ عدد المناصب المفتوحة 4286 منصب، على أن يتم اجراء الاختبارات الكتابية في 16 جويلية المقبل، حسب بيان للوزارة.

وتتوزع المناصب المفتوحة في هذه المسابقة كالتالي: 61 منصبا مفتوحا في سلك مقتصد و 299 منصبا في سلك نائب مقتصد و 1828 منصب في مشرف التربية و 523 منصب في مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني و301 منصب بالنسبة لملحق رئيسي بالمخبر و1274 منصب بالنسبة لملحق بالمخبر.

وحسب البيان يتم التسجيل الأولي على الموقع الالكتروني للديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات على الرابط التالي : http://concours.onec.dz .

ويقوم المعني بسحب استمارة المعلومات طبقا للنموذج المعمول به وتاريخ ومكان إيداع الملف الإداري.

وسيتم اجراء الاختبارات الكتابية في 16 جويلية المقبل، في حين يكون الاختبار الشفهي للقبول النهائي في المنصب من خلال محادثة مع اعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع او نص ذي علاقة باختصاص المترشح .