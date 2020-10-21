مسابقة ICT وبذور المستقبل.. هواوي الجزائر تكافئ الطلاب المتفوقين

كرمت شركة هواوي الجزائر الطلاب المتفوقين في مسابقة ICT وبذور المستقبل.

وافادت هواوي الجزائر، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنه وللمرة الثانية تم الإعلان عن الفرق الجزائرية لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للحوسبة الشبكية والسحابية.

الفرقة المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكاديميات هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة 2020 ، المقرر عقدها في 6 نوفمبر ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحضي الحفل بمشاركة كل من عبد الرزاق هني ، الممثل الشخصي لوزير البريد والاتصالات ، ولي ليانهي، سفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر.

بالإضافة إلى أليكس داي ، المدير العام لهواوي الجزائر ، رشيد نورين ، مدير INTTIC والسيد حمودي حسين، مدير INPTIC شاهدين بذلك على تفوق الفائزين الجزائريين السبعة الذين فازوا بالجائزة الثانية في تخصص “الحوسبة الشبكية” والجائزة الثالثة في “الحوسبة السحابية” لمسابقة HUAWEI ICT. لمنطقة شمال إفريقيا التي أقيمت يوم 13 أكتوبر.

وقدم الممثل الشخصي لوزير البريد والاتصالات وسفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر الجوائز الكريستالية والمكافآت الرمزية للفائزين.

لتشجيعهم وتحفيزهم على الاستفادة من منصة مسابقة “HUAWEI ICT” لتمثيل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشباب الجزائري في العالمو لتشريف العلم الوطني ورفعه عاليا في القمة العالمية لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020.

وتم خلال الحفل نفسه ، أطلاقت الشركة رسميا الدورة الخامسة من “بذور هواوي الجزائرية للمستقبل”.

للتذيكر فقد تم إطلاق هذا المشروع في الجزائر منذ عام 2015 ،حيث يتم كل عام إرسال 10 طلاب جزائريين بعد اختيارهم على مستوى معاهد INPTIC في الجزائر و INTTIC في وهران إلى المكتب الرئيسي لشركة HUAWEI في Shenzhen في الصين من أجل تدريبهم لمدة أسبوعين على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة وممارسات الصناعة الرقمية والثقافة الصينية.

وستُعقد ، حسب ذات البيان، الدورة السادسة لسنة 2020، لأول مرة، عبر الإنترنت بسبب الوباء.

أين سيتم تدريب قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل.

وقد اختارت شركة هواوي موضوع “الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوظيف الشباب”، لهذه الدورة.

حيث حصل كامل حضر، مؤسس شركة Start up tem: tem والدكتور مصطفى نبيل، مؤسس منصةeTabib، على عقد مشاركة رمزي من المدير العام لشركة HUAWEI الجزائر للمشاركة في برنامج “2020 Algeria HUAWEI” و”بذور المستقبل “.

كما ينتظر 20 طالبًا و مؤسسي شركات ناشئة في نفس الوقت ثمار نجاح تجاربهم بفارغ الصبر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر.

خلال الحفل، أعرب عبد الرزاق هني، الممثل الشخصي لوزير البريد والاتصالات، عن تقديره لمساهمة هواوي واستثمارها في الجامعات الجزائرية، ولا سيما من خلال مسابقتي، أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات و مسابقة بذور هواوي للمستقبل اللتان تمثلان توفران منصتانللطلاب الجزائريين للتعبير الكامل عن خبراتهم ومهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة وأنهما نتيجة شراكة إستراتيجية في الاقتصاد الرقمي بين شركة هواوي والحكومة الجزائرية “.

يتيح هذا البرنامج لطلابنا،إلى جانب تعليمهم الجامعي، فرصةالتطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.حيث تقام هذه المسابقة على ثلاث مراحل”وطنية وإقليمية وعالمية”.

وقدحظيت بحماس ملحوظ من طرف الشباب و الذي تجلى من خلال عدد المشاركين الذي بلغ 100 ألف طالب منهم 3000 جزائري من 6 دول مختلفة.

وتتيح منصة دورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه للطلاب الجزائريين التعبير الكامل عن معرفتهم ومهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات.

كما تعتبر نتيجة شراكة استراتيجية في الاقتصاد الرقمي بين شركةهواويو الحكومة الجزائرية.

فيجب أن تمتلك الجزائر اليوم بنية تحتية حديثة للاتصالات من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في العالمويجب أنيتم الحفاظ على هذا التعاون وتعزيزه في إطار عمل مربح للجميع يمتد ليشمل نقل التكنولوجيات.

من جانبه أعرب لي ليانهي سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر عن تقديره في كلمته “للتعاون بين الصين والجزائر في مجال التكنولوجيا العالية والذي أعطى نتائج مثمرة”.

حيث تفخر شركة هواوي بمشاركتها منذ دخولها السوق الجزائري سنة 1999 في إعداد، تدريب وتوظيف الشباب الجزائري كما شاركت في بناء البنية التحتية لاتصالات الألياف البصرية الوطنية من الجيل الثاني والثالث والرابع بالجزائر.

كما اعرب ايضا عن امله واعتقاده أن الجزائر تستطيع الاستمرار في الالتزام بمبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الحرة لتوفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية المستثمرة في الجزائر، بما في ذلك شركة هواوي، بإجراءات عملية و المحافظة بشكل فعال على ديناميكية التنمية القوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية العربية.

كما قام كمال حضر ، مؤسس الشركة الناشئة tem: tem ، عن تقديره في خطابه” هذه المسابقة ستمكن الشباب من التفوق و المضي قدما متمنيا مرافقة الشباب الجزائري في مجال تقنية المعلومات”.

هذا وسيتم تنظيم الدورة السادسة لـمسابقة يذورهواويالجزائرية للمستقبل “2020 Algeria HUAWEI Seeds for the Future ” في الجزائر بين 23 و 27 نوفمبر 2020.

من ةخلال برامجها الثلاثة: أكاديمية هواوي،بذور المستقبل ؛ومسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات و المعلومات.

لتكون شركةهواوي قد أنشات بيئة شاملة لنقل مهارات ومعارف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخص كل من الطلاب الهواة وطلاب الهندسة والشركات الناشئة في المستقبل.

ونشرت شركة هواوي قوائم الطلاب: فريق الشبكة

1. سيد أحمد نوار ، USTHB

2. سفيان مايدات ، USTHB

3. بوسعيدي محفوظ ، جامعة صيدا.

فريق السحابة الجزائرية:

1. عبد المهيمن طيب بك INTTIC

2. حمرور علي عبد الرحمن ، USTHB

3. تقي الدين فيلاج ، المدرسة الوطنية لعلوم الكمبيوتر (ESI) ، أنور عبد الله ،

4. أنور عبد الله ، جامعة جلالي ليابس سيدي بلعباس