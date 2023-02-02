مساعد مدرب النيجر: “نسينا مباراة الجزائر ومحفزون للظفر بالمركز الثالث”

أكد مساعد مدرب منتخب النيجر، حسين عيد، عزمهم على الظفر بالمركز الثالث لمنافسة الشان، خلال مباراتهم الترتيبية أمام مدغشقر.

وصرح حسين عيد، في ندوته الصُحفية: “نسينا مباراة النصف النهائي، وسعينا لتحفيز لاعبينا مجددا للمباراة الترتيبية”.

كما أضاف: “في مباراة النصف نهائي أمام الجزائر، لم نكن في المستوى من الجانب الفني، لكن الأخطاء كانت فردية أكثر مما هي جماعية”.

وتابع مساعد مدرب منتخب النيجر: “سنتبع استراتيجية مغايرة في المباراة الترتيبية ونتمنى أن نشهد اندفاعا بدنيا من لاعبينا وفعالية أمام المرمى للظفر بالمركز الثالث”.