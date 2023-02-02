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الرياضة

مساعد مدرب النيجر: “نسينا مباراة الجزائر ومحفزون للظفر بالمركز الثالث”

بقلم كريم تيغرمت
مساعد مدرب النيجر: “نسينا مباراة الجزائر ومحفزون للظفر بالمركز الثالث”
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أكد مساعد مدرب منتخب النيجر، حسين عيد، عزمهم على الظفر بالمركز الثالث لمنافسة الشان، خلال مباراتهم الترتيبية أمام مدغشقر.

وصرح حسين عيد، في ندوته الصُحفية: “نسينا مباراة النصف النهائي، وسعينا لتحفيز لاعبينا مجددا للمباراة الترتيبية”.

كما أضاف: “في مباراة النصف نهائي أمام الجزائر، لم نكن في المستوى من الجانب الفني، لكن الأخطاء كانت فردية أكثر مما هي جماعية”.

وتابع مساعد مدرب منتخب النيجر: “سنتبع استراتيجية مغايرة في المباراة الترتيبية ونتمنى أن نشهد اندفاعا بدنيا من لاعبينا وفعالية أمام المرمى للظفر بالمركز الثالث”.

رابط دائم : https://nhar.tv/tUUBW
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