مساهل: الإرهاب هو تهديد طويل الأمد يتطلب مكافحته

قال وزير الخارجية عبد القادر مساهل، أن الجزائر تؤيد مكافحة التهديد الإرهابي بابعاده وإطلاق عدة مبادرات لتعزيز مكافحته.

وأضاف خلال انعقاد الإجتماع الثاني لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الفساد، أن الجزائر ستعمل على المساهمة في تجسيدها.

إحتراما وإيمانا بأن الإرهاب ليس مجرد تحد بل هو تهديد طويل الأمد يتطلب مكافحته.

مشيرا إلى أن الجلسة الثانية تتناول التحديات الرئيسية التي تواجه غرب إفريقيا في طل إنتشار الإرهاب.

وتتعلق التحديات بتنظيم أفضل لمكافحة الإرهاب والأجانب وعودتهم وتجمعهم وطرق عملهم والحد من قدرتهم على بناء شبكات دعائية.

كما تتصل هذه التحديات بتحسين التعاون الحدودي وتامين الحدود وتطوير التعاون بين الأجهزة الأمنية لمكافحة التطرف التي تستغله الجماعات الإرهابية.