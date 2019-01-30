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مساهل في زيارة رسمية إلى الهند بداية من الغد

الوطني
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مساهل في زيارة رسمية إلى الهند بداية من الغد
بقلم نادية بن طاهر

يقوم وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بزيارة رسمية إلى الهند بداية من يوم غد الخميس، تستمر لمدة يومين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة نظيرته الهندية، سوشما سواراج.

كما تجسد الزيارة إرادة البلدين، في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات .

وستكون فرصة لإستعراض كافة جوانب التعاون الثنائي بين الجزائر والهند، وتقييمها.

وسيجري مساهل خلال هذه الزيارة لقاءات مع السلطات العليا في الهند، لبحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

بالإضافة إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.


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