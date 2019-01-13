مساهل يدعو نظيرته الجنوب الإفريقية لزيارة الجزائر

دعا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، نظيرته وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا، لينديوي سيسولو، لزيارة الجزائر.

وحسبما أفاده بيان الوزارة، أن الزيارة الرسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

ومن المرتقب أن تحل الوزيرة لدولة جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، وستدوم هاته الزيارة يومان، ستسمح بمناقشة قضايا ذات الإهتمام المشترك.

على غرار الإجتماع الوزاري الإتحاد الإفريقي-الإتحاد الأوروبي المقرر في 21 و22 يناير ببروكسل وكذا القمة الـ32 للإتحاد الإفريقي التي ستنعقد في 10 و11 فبراير 2019 بأديس أبيبا.