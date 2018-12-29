مساهل يعزي عائلة عبد المالك بن حبيلس

عزى وزير الخارجية عبد القادر مساهل، عائلة عبد المالك بن حبيلس.

ونشر مساهل في صفحته الرسمية على تويتر،تلقيت ببالغ الحزن و الأسى نبأ وفاة سي عبد المالك بن حبيلس، المجاهد والدبلوماسي ورجل الدولة.

أتقدم بهذه المناسبة الأليمة بخالص التعازي لأسرته وأحبائه.

سأحتفظ منه دائما بذكرى الأب، المعلم ورجل الدولة البارز الذي قدم الكثير للبلاد.