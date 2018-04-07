مساهل :” 16 ماي يوم عالمي للسلام بفضل رئيس الجمهورية”

كشف وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم السبت، عن إستحداث يوم عالمي “للعيش معنا”، وهو اليوم الذي اقترحته الجزائر برعاية من رئيس الجمهورية والذي وافقت عليه الأمم المتحدة.

وزير الخارجية، وخلال اجتماع لهيئة التنسيق للأفلان، قال إن مشروع اليوم العالمي تم تقديمه في ديسمبر العام الماضي.

مشيرا الى أن تقديمه جاء برعاية من رئيس الجمهورية.

إستحداث هذا اليوم الذي وافقت عليه أكثر من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة، جاء امتدادا لبرنامج الوئام والمصالحة الوطنية، حسب تصريحات الوزير.

وهما البرنمجان اللذان اقترحهما رئيس الجمهورية لإخراج الجزائر من فترة اللاأمن التي عايشتها خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأشار الوزير الى أن الجزائر اليوم وبفضل حنكة الرئيس أصبحت دولة آمنة، بإقرار من العديد من الدول الغربية .

على رأسها سويسرا، التي أقرّت في دراسة أنّ الجزائر وخلال 20 سنة تمكنت من الحفاظ على أمنها وإستقرارها.