عاجل

مساهل :” 16 ماي يوم عالمي للسلام بفضل رئيس الجمهورية”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
مساهل :” 16 ماي يوم عالمي للسلام بفضل رئيس الجمهورية”
بقلم إيمان علي إسماعيل

كشف وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم السبت، عن إستحداث يوم عالمي “للعيش معنا”، وهو اليوم الذي اقترحته الجزائر برعاية من رئيس الجمهورية والذي وافقت عليه الأمم المتحدة.

وزير الخارجية، وخلال اجتماع لهيئة التنسيق للأفلان، قال إن مشروع اليوم العالمي تم تقديمه في ديسمبر العام الماضي.

مشيرا الى أن تقديمه جاء برعاية من رئيس الجمهورية.

إستحداث هذا اليوم الذي وافقت عليه أكثر  من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة، جاء امتدادا لبرنامج الوئام والمصالحة الوطنية، حسب تصريحات الوزير.

وهما البرنمجان اللذان اقترحهما رئيس الجمهورية لإخراج الجزائر من فترة اللاأمن التي عايشتها خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأشار الوزير الى أن الجزائر اليوم وبفضل حنكة الرئيس أصبحت دولة آمنة، بإقرار من العديد من الدول الغربية .

على رأسها سويسرا، التي أقرّت في دراسة أنّ الجزائر وخلال 20 سنة تمكنت من الحفاظ على أمنها وإستقرارها.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital