مسبوق في قضية إرهابية يقتل صديقه بسكين في الشارع بـ«لاڤلاسيار»!

الضحية والمتهم يعملان في السوق ونشبت بينهما مناوشات بسبب مبلغ من المال

المتّهم قام بتسليم نفسه لمصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الجريمة

اهتزّ حي «لاڤلاسيار» بالعاصمة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب «ب.عبد الرحمن» الذي لا يتجاوز سنّه 25 سنة، على يد أحد أصدقائه المقربين ويتعلّق الأمر بالمدعو «ت.حمزة»، الذي سبق أن تورّط في قضية إرهابية وحكم عليه فيها بسنتين سجنا.

كشفت مصادر»النهار» أن تفاصيل الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب «ب.عبد الرحمان» المولود سنة 1993 والقاطن بحي الهواء الجميل، تعود إلى خلاف بين الضحية والمتهم اللذين يشتغلان كتاجرين بالسوق الجواري الواقع بباش جراح، بسبب مبلغ من المال.

وحسب مراجع «النهار»، فقد كان المتهم يدين بمبلغ من المال لأحد أصدقائه ويتعلق الأمر بالشاب «مروان» المدعو «حراڤة»، وبعد عودة هذا الأخير إلى الجزائر طالب المتهم بأمواله، في حين استنجد المدعو «حراڤة» بالمتهم «حمزة» الذي كان يؤدي الصلاة وخرج من المسجد، وبعد مناوشات بين الطرفين تلقى الضحية طعنات بسلاح أبيض أردته قتيلا أمام الجميع. وأضافت مراجع «النهار» أن المتهم المدعو «ت.حمزة» ملتح ويبلغ من العمر 33 سنة وهو مسبوق قضائيا في قضية إرهابية، حيث حكم عليه فيها بسنتين سجنا، وأنهى محكومتيه منذ أقل من سنة ونصف. من جهة أخرى، قام المتهم بتسليم نفسه لمصالح الأمن، في حين أكدت مراجع»النهار» بأن الضحية والمتهم معروفان بأخلاقهما الحميدة بباش جراح.

وقامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق لفك خيوط الجريمة، فيما قامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية، قبل تحويله إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى زميرلي في الحراش.