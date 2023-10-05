مسبوق قضائيا يجر طالب حقوق وآخر إلى الحبس لحيازته 3 أكياس “التشوشنة”

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة بمقاطعة حسين داي بحر الأسبوع الجاري. على ثلاث أشخاص من بينهم طالب جامعي في الحقوق بجامعة الجزائر، عمره 23 سنة. بعدما ضبطت سيارة مشبوهة متوقفة بالقرب من المكان المسمى “صابلات” .

أين مكنت العملية من حجز 3 أكياس من المخدرات الصلبة من نوع” شوشنا ” و قرص مجزأ وسلاح أبيض.

ومثل المتهمين الثلاث الموقوفين ويتعلّق الأمر بالمدعو “ب.إ”، “خ.ص”، “ق.ح” أمام هيئة محكمة الجنح حسين داي. أين اعترف الطالب الجامعي المتهم ” ب.إ” باستهلاكه المخدرات. كما انه بيوم الوقائع بتاريخ 30 سبتمبر 2023 رافق صديقه “ق.ص” مع المتهم الثالث “ق.ح” من مدينة مفتاح غربي البليدة الى حي باب الوادي بالعاصمة لأجل اقتناء البسة له. وليس بنية شراء المخدرات محل الجريمة.

كما اعترف في نفس الوقت بأنه معتاد تعاطي المخدرات. مذكرا المتتهم المحكمة بأنه طالب جامعي تخصص قانون دولي، ولم يسبق له أن تورط في قضية ما. ملتمسا العفو عنه ومنحه فرصة أخرى حتى يتسنى له إكمال دراسته. ليلتحق بسلك القضاء كقاضي في المستقبل.

من جهته، المتهم الثاني “ق.ح” اعترف بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته ملكه. وأنه اشتراها من حي باب الوادي بغرض الإستهلاك الشخصي.

كما تمسك المتهم الثالث “خ.ص” أنه ليس له بالاكياس المضبوطة في السيارة. التي تعود للمتهم “ب.إ”

وركزت هيئة الدفاع في مرافعتها على إعادة تكييف الوقائع من جنحة الحيازة بغرض العرض على الغير الى جنحة الحيازة بغرض الإستهلاك الشخصي، بعدما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ100 الف دج في حق كل متهم، لتقرر القاضي إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.