مسبوق يتورط في قضية أخرى بعد ساعات من مغادرته المحكمة  

ألقت مصالح الأمن بباب الزوار على مسبوق متلبسا بجرم السرقة، أين تم ضبطه بداخل سيارة الضحية على مستوى حظيرة السيارات.

كما أن المتهم لم يكن يتوقع أن يقع ضحية هذا الموقف، وهو احتجازه بالمركبة إلى غاية وصول رجال الشرطة. بسبب عدم تمكنه من مغادرة السيارة لغلق الأبواب على محض الصدفة.

في حين تبين من خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاثنين، أن المتهم ” ط.رياض”. تم توقيفه في ظرف يقل عن 24 ساعة من تورطه في قضية جزائية تتعلق وقائعها بإنشاء حظيرة بطريقة غير شرعية. إذ وبمجرد خروج المتهم من المحكمة، تورط في قضية محاولة السرقة.

وبحسب ما صرحت به الضحية “ب.ريتاج” لقاضي الجلسة،بأنها خلال الوقائع توجهت بعد ركن سيارتها بالحظيرة إلى المركز التجاري بباب الزوار. إذ وبعد خروجه بحوالي نصف ساعة من الزمن، تفاجأت بالمتهم متواجدا بداخل مركبتها. فاستدعت رجال الشرطة لأجل إنزاله، ثم أودعت شكواها لمتابعته قضائيا.

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كما أكد من جهته المتهم لرئيس الجلسة بأنه كان بصدد غلق أبواب السيارة بعد إبلاغه أن الضحية تركتها مفتوحة سهوا. إذ وبمجرد صعوده لأتفقد الأبواب احتجز بالداخل ولم يتسن له الهبوط، إلى غاية وصول رجال الشرطة.

وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.