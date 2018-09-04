مسبوق يعتدي على شاب بالسلاح الأبيض قبل سرقة سيارته بوهران

طاب مساعدته لنقل مريض إلى المستشفى قبل مهاجمته

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من توقيف مسبوق قضائيا بتهمة إعتداء متبوع بسرقة سيارة استغلالا لسكوى تقدم الضحية بها إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية المسمى “ح. هـ” بعد تعرض سيارته من نوع كليو كومبيس للسرقة.

بينما كان متواجدا بحي 240 مسكن على متن المركبة ملك لشقيقته المسماة “ح.ح” حيث تقدم منه المشتكي منه المسمى “و. م” يطلب منه خدمة نقل مريض على جناح السرعة إلى المستشفى.

وبعد نزول الضحية لمساعدته قام هذا الأخير بالاعتداء عليه بواسطة سكين كبير الحجم أصابه به على مستوى اليدين اليمنى واليسرى بجروح بالغة قبل ان يلوذ بالفرار.

ليتم نقله من طرف أحد المواطنين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية في حين تم تشكيل دورية والتنقل لإجراء المعاينات.

وبعد استغلال بعض المعلومات وكذا تنشيط عنصر الاستعلامات مع تكثيف التحريات تم تحديد مكان تواجد السيارة المسروقة.

أين تمت محاصرة المكان وتطويقه ليلقى القبض على المشتبه فيه واسترجاع السيارة المسروقة.

حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية للبث في قضيته.