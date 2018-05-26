مستثمر يقتل زوجته شنقا ويترك ابنه الرضيع يموت جوعا!

جثتي الضحيتين عثر عليهما متعفنتين داخل منزلها العائلي في بسكرة

مصالح الأمن تمكنت من إنقاذ ابنة أخرى من الموت جوعا بعد العثور عليها داخل المنزل

اهتزت، أمس، مدينة بسكرة على جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة حامل عمرها 37 سنة وابنها الرضيع البالغ من العمر 16 شهرا، فيما نجت ابنتها الأخرى ذات العامين ونصف من الموت جوعا، قبل أن يتم توقيف رب الأسرة على خلفية الاشتباه في تورطه في الجريمة الفظيعة.

وفي تقاصيل ما حدث، قالت مصادر “النهار” إن مصالح الشرطة اكتشفت الجريمة المروعة التي هزت سكون مدينة بسكرة، بعدما تلقت مكالمة هاتفية من امرأة تفيد بالعثور على ابنتها وحفيدها الرضيع جثتين هامدتين في مسكن زوج الضحية بحي شعبي.

وعلى الفور، تنقل عناصر الشرطة رفقة وكيل الجمهورية إلى المسكن لمعاينة الجثة ومباشرة التحقيق في القضية، أين وجدت الضحية في مرحلة متقدمة من التعفن، مما يؤكد وفاتها قبل حوالي ثلاثة أيام، كما وجد ابنها الرضيع الذي يبلغ من العمر 16 شهرا جثة هامدة، حيث تشير المعطيات إلى وفاته جوعا.

وقد تمكنت عناصر الأمن والحماية المدنية رفقة أقارب الضحية من إنقاذ الابنة يبلغ عمرها عامين ونصف من الموت، بعدما تركها والدها الموقوف من دون أكل وشرب منذ وفاة والدتها، ليتم تحويلها إلى المستشفى في حالة نفسية صعبة.

وفي سياق التحقيق، تبين أن عائلة المرأة الضحية تنحدر من ولاية قسنطينة، حيث حاولت والدتها الاتصال بابنتها في الأيام الأخيرة قصد الاطمئنان عليها، لكن من دون جدوى، حيث كان زوجها يرفض الرد على المكالمات، وعند رده على بعضها يدعي أن زوجته مريضة وغير قادرة على الحديث في الهاتف، لكن شكوك ومخاوف والدتها تزايدت لتقرر التنقل إلى بسكرة لزيارة ابنتها، وخلال وصولها إلى منزلها في حدود الثانية ليلا، فجعت برؤية ابنتها جثة متعفنة، لتقوم بتبليغ الشرطة التي تنقلت وباشرت تحرياتها في الجريمة.

كما اتضح أن الضحية تزوجت منذ ثلاث سنوات ونصف من زوجها البالغ من العمر 54 سنة، الذي يعتبر مستثمرا في مجال الفلاحة، وحالته المادية ميسورة، لتبقى خلفيات الجريمة غامضة بسبب ادعاء زوجها بالمرض خلال التحقيق، فيما تشير المعلومات المستقاة إلى قيامه خنق زوجته حتى الموت، في انتظار ما ستكشفه عملية التشريح والتحقيقات المتواصلة من الشرطة القضائية.