مستجدات الوضع الصحي لكيت ميدلتون

تحدثت جيني بوند، الخبيرة الملكية، عن مستجدات الوضع الصحي لأميرة ويلز، كيت ميدلتون، بعد إجرائها سابقاً لجراحة في البطن.

وقالت الخبيرة الملكية، خلال تصريحات إعلامية، أن أميرة ويلز تتعافى بشكل سريع من الجراحة التي خضعت لها.

وأضافت أن أحدث مستجدات وضعها الصحي إيجابية ومشجعة للغاية. متابعة أن الرحلة الأخيرة التي قامت بها ميدلتون بعد انتقالها إلى نورفولك في ساندرينجهام هي تغيير “مرحب” به للغاية.

كما أوضحت جيني إنه من الصحيح تماماً أن وندسور مدينة جميلة، ولدى العائلة الملكية هناك منزل جميل. لكنه قد لا يكون مكاناً مناسباً للراحة بالنسبة لكيت ميدلتون في الوضع الحالي. لذا، انتقلوا إلى المساحات المفتوحة الواسعة التي تتيحها نورفولك.

وتابعت جيني بأن الدليل العملي على أن ميدلتون بخير وتتعافى سريعاً هو كونها بصحة جيدة بما يكفي للقيام بالرحلة إلى ساندرينجهام.

يُذكر أن كيت ميدلتون قد انضمت مؤخراً إلى عائلتها داخل منزلهم في ساندرينغهام للمرة الأولى منذ أسابيع. وذلك بعد أن قضت فترة بسيطة للتعافي في وندسور عقب خروجها من المستشفى.

هذا الانتقال سيجعل الأمير ويليام وأسرته قريبين للغاية من الملك تشارلز الذي يتواجد حالياً في ساندرينجهام بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وكانت كيت ميدلتون قد خضعت سابقاً لجراحة في البطن داخل عيادة لندن، وخضعت بعدها للعلاج في المستشفى لمدة 13 يوماً.