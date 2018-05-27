مستجدات حول صحة الرئيس الفلسطيني

افادت وكالة الانباء الفلسطينية “معا” أن صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشهد تحسنا مستمرا وسريعا .

ونقل ذات المصدر، عن المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله الدكتور سعيد سراحنة، أن نتائج الفحوصات أظهرت بأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا.

وأضاف ذات المصدر، أن الطاقم الطبي المشرف على علاج الرئيس، يتابع نتائج هذه الفحوصات يوميا

من أجل تحديد موعد خروجه من المستشفى.

في سياق ذي صلة، أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن تأجيل خروج محمود عباتس من المستشفى دون إعطاء المزيد من المعلومات.

وأضاف أن الطاقم الطبي المشرف على علاج الرئيس يتابع نتائج هذه الفحوصات يوميا، لتحديد موعد خروجه من المستشفى.

للإشارة، أدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر 82 سنة المستشفى الاستشاري في رام الله الاسبوع الماضي

بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.