مستخدمو وسائل التواصل بالجزائر يوازي أزيد من نصف إجمالي السكان

بلغت نسبة انتشار الإنترنت في الجزائر 70,9 بالمئة شهر جانفي الماضي أي تسجيل زيادة معتبرة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت هذه النسبة 60,6 بالمئة.

وحسب تقرير “ديجيتال 2023” للمكتب العالمي “داتاربورتال” المتخصص في الاحصائيات الخاصة بالإنترنيت الثابت والنقال في جميع أرجاء العالم، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر بشكل معتبر.

وبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر “فايسبوك، يوتوب، إنستغرام، تويتر” إلى غاية 31 جانفي 2023. نسبة 52,9 % من إجمالي السكان، أي 23,95 مليون مستخدم.

اذ بلغ 32,09 مليون مستخدم انترنيت مقابل 27,28 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2022.

و بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في الجزائر 11,01 ميغابايت في الثانية في جانفي 2023. مقابل 9,78 ميغابايت في الثانية خلال نفس الفترة من سنة 2022. أي بتسجيل زيادة تقدر ب 1,23 ميغابايت (12,6+) .

كما بلغ متوسط سرعة الانترنيت النقال عبر الشبكات الخلوية 13,40 ميغابايت مطلع سنة 2023.

فيما كانت يقدر ب 11,44 ميغابايت خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي بتسجيل زيادة ب 1,97 ميغابايت (17,2 %+) .

وسجل التقرير مجموع 48,53 مليون اتصال في شبكة الهاتف المحمول الخلوي في الجزائر في بداية السنة. مقابل 46,57 مليون خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. أي زيادة بـ 1,96 مليون ما بين 2022 و2023.

وأبرز التقرير أن الاتصال بشبكة الهاتف المحمول في الجزائر بلغ نسبة 107,2 % من إجمالي السكان في جانفي 2023.

موضحا أن العديد من الأشخاص في العالم يستعملون أكثر من اتصال بشبكة الهاتف المحمول.