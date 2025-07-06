مستشار أمريكي سابق: استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية هو الحل الأمثل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، أن السياسة الأمريكية يجب أن تعود لدعم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لأنه هو الحل الأمثل لآخر مستعمرة في إفريقيا.

وأضاف ذات المتحدث، في حوار مع الموقع الإخباري ”الأندبندنتي” الإسبانية حول قضية الصحراء الغربية والأزمة في المغرب، أن ترامب قد يغير موقفه تجاه قضية الصحراء الغربية، خصوصا بوجود حوافز استثمارية في الأراضي الصحراوية.

ولفت بولتون، إلى أن المغرب يعرقل الاستفتاء في الصحراء الغربية منذ 25 سنة رغم التزامه به سابقا. وأن الأمم المتحدة فشلت في فرض قراراتها بسبب رفض النظام المغربي تنفيذ الاستفتاء.

مشيرا إلى أن محاولات المغرب لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية مجرد دعاية مآلها الفشل. لأنها لم تنخرط في أي عمل متطرف وهي كذلك لم تتأثر بالتطرف الإيراني أو الشيعي ولا وجود لأي دليل على صلتها بحزب الله أو إيران.

وقال بولتون، أن حكومة إسبانيا الحالية تخلت عن مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي، وحل نزاع الصحراء الغربية ضروري لتقليل التوتر في المنطقة.

ولفت إلى أن الشعب الصحراوي ما زال في المخيمات منذ 50 عاما دون حل.

وأكد بولتون، أن النظام المغربي غير مستدام.. والانتفاضة الشعبية في المغرب أمر حتمي.

مشيرا إلى أن الاعتراف بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية سابقا كان مقابل توقيع المغرب على اتفاق التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.