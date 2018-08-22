مستشار الأمن القومي الأمريكي يهدد سوريا في حال إستخدامها السلاح الكيماوي

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترد بقوة” شديدة “في حال إستخدام سوريا للأسلحة الكيمياوية.

وأضاف مسؤول الإدارة الأمريكية أن أمريكا لا ترغب في تغيير النظام القائم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بل سلوكها المعادي في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس،قال بولتون،نرى خططا يضعها النظام السوري بشأن إستخدام الكيماوي من النظام السوري، لكن نحن نأمل في أن تكون هناك ضربات مسبقة لبشار الأسد.

وعبر عن قلق بلاده في إمكانية أن يستخدم الرئيس السوري الأسلحة الكيماوية مجددا.

وذكر مسؤول الأمن القومي،انه وفي حالة إستخدم النظام السوري هذا النوع من الأسلحة،فنحن مضطرون للرد بقوة شديدة.

وقال لنكن واضحين،السياسة الأمريكية لا تقضي بتغيير النظام بل ما نريده هو تغيير كبير في سلوك إيران.