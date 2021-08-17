مستشار الرئيس لوالد جمال: روحه لن تعوّض بأي كان

كشف مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، أن عائلة الراحل جمال بن اسماعيل تلقت منحة قدرها 100 مليون سنتيم. في إطار التعويضات التي أقرها رئيس الجمهورية للمتضررين من الحرائق.

وقال مستشار الرئيس لوالدي جمال خلال زيارته إلى منزلهم بمليانة” روح جمال لن تعوض بأي كان”.. مضيفا أن “التضامن واجب بين الجزائريين. مؤكدا في ذات السياق، أن الشيء الذي فعله المجرمون في حق “جمال بن سماعيل” ليس لديه اسم.

وفي ختام زيارته إلى منزل الراحل جمال بن اسماعيل، حيا مستشار الرئيس موقف والد المرحوم بعد مقتل ابنه قائلا “إبنك مات شهيدا”.. كما قال لوالد الضحية “موقفك لا ينسى وسيكتبه التاريخ”