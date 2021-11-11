مستشار رئيس الجمهورية: الدولة لن تدخر أي جهد لإنجاح الإنتخابات المحلية

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون القانونية بوعلام بوعلام، أن الدولة سخرت إمكانيات هامة لإنجاح الإنتخابات ونحن مقبلون على الإنتخابات المحلية. حيث لن تدخر الدولة أي جهد في إنجاحها وجعلها إنعكاسا للارادة الشعبية

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال يوم تكويني حول الدفع بعدم الدستورية. أن القانون الأسمى للبلاد يحمي حقوق المواطنين والدولة تضمن الحقوق الأساسية للحريات الفردية والجماعية ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤسسات الدستورية حرصت على توسيع نطاق آلية الدفع بعدم الدستورية لتشمل الأحكام التنظيمية. حيث كانت مقتصرة في السابق على الأحكام التشريعية، وهي تعد تقدما نوعيا في سبيل تكريس حقوق المتقاضين.

كما تمنح لأحد الأطراف في المحاكمة امكانية الإدعاء أمام أي جهة قضائية. بأن الحكم الذي يتوقف عليه مآل النظاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور

كما أكد على ضرورة إحاطة المحامين بهذه الالية وكيفية تطبيقها لأهم الفاعل الاساسي في تطبيقها. حيث ومنذ نشأته منذ 3 عقود إطلع المجلس الدستوري على احترام الدستور والقوانين. والفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والدفع بعدم الدستورية

وأوضح مستشار الرئيس، أن العدالة والرقابة الدستورية من الركائز الأساسية للديمقراطية، فهو يلعب دورا مهما في تطوير الممارسة الديموقراطية والعمل بالقانون

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فنيش: المحامون مدعوون بشكل أكبر لإثارة الدفع بعدم الدستورية

قال كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أن ممارسي القانون لا سيما المحامون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى للتدخل والمشاركة بشكل أكبر في إثارة الدفع بعدم الدستورية. وأضاف فنيش خلال يوم تكويني حول الدفع بعدم الدستورية سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو التشريع. أن الآلية تحقق مزايا وضمانات لضمان حقوق المتقاضين. خاصة القضاة والمحامين والخبرات من الداخل والخارج المشهود لهم بواسع الإطلاع بالقانون الدستوري

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