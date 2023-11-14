مستشفى الشفاء.. 179 جثة دفنت في “قبر جماعي”

كشف مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، أن 179 جثة دفنت في “قبر جماعي” في موقع المؤسسة الاستشفائية، وذلك بعد انهيار خدمات المستشفى بشكل كامل.

وأوضح مدير المستشفى، أنه من بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء. و “اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي.. الجثث تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح”. مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وقال أبو سليمة أن الوقود نفذ تماما، ووضع المرضى على المحك وكل دقيقة ستسمعون زيادة عدد الوفيات، بما في ذلك الأطفال الخدج. لا نستطيع فعل أي شيء لأي مصاب لأن المستشفى أصبحت الآن بدون كهرباء وماء وأكسجين. مستشفى الشفاء اليوم بهذا الوضع عبارة عن مقبرة للجميع.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه يتم قصف أي شخص يغادر المستشفى. وبالأمس حاول بعض النازحون الخروج تم قصفهم وأصيب 10. كما أن الجثث أمام ناظرنا ولا نستطيع جلبها للمستشفى.