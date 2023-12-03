مستشفى “شهداء الأقصى”: استقبلنا 60 شهيدا وأكثر من 100 جريح

استقبل مستشفى “شهداء الأقصى” وسط قطاع غزة، اليوم الأحد 60 شهيدا وأكثر من 100 جريح اثر العدوان الصهيوني المستمر على القطاع. حسب ما أعلنت عنه إدارة المستشفى.

وأكدت إدارة المستشفى أن الأخير “يعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أرتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 15 ألفا و523 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 41 ألفا و316.

ومن جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة عن “استشهاد 316 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ارتكب جيش الاحتلال 23 مجزرة”.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه “لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر الاحتلال الأخيرة”.

وللإشارة، يواصل جيش الإحتلال الصهيوني عدوانه في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، حيث شن غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة، مخلّفا مئات الشهداء والجرحى.