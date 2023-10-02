مستشفى ميموريال بتركيا.. نحو التعاقد مع “كناص” وتسهيلات للحصول على الفيزا

كشفت وهيبة مرزوق مسؤولة العلاقات مع الجزائر بمستشفى ميموريال بتركيا. أن أسعار العمليات الجراحية التي تقام هنا باهضة الثمن. أين تم تقديم طلب لوزارة العمل من أجل التعاقد مع صندوق الضمان الإجتماعي “كناص” لتخفيف عبئ تكاليف العمليات والعلاج على المرضى.

وأشارت مرزوق في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش الزيارة إلى المستشفى بتركيا، أن المجمع الإستشفائي قد قدم طلبا إلى وزارة العمل من أجل التعاقد مع مصالح الضمان الإجتماعي. لتخفيف عبئ تكاليف العمليات والعلاج على المرضى الجزائريين.

وكشفت مرزوق، أن هناك وفد من تركيا قد تنقل إلى الجزائر من أجل التفاوض. والتي بدورها السلطات الجزائرية أبدت إستعدادها في هذا الأمر. من أجل تسهيل جمع تكاليف العمليات الجراحية للمرضى الجزائريين. مضيفة أن العملية ستكون سارية المفعول بمجرد إبرام الإتفاقية.

أما بخصوص الحصول على التأشيرة للمرضى الجزائريين، فأكدت ذات المتحدثة. أن المريض يتحصل على دعوة طبية من قبل المستشفى يستطيع من خلالها دفع الملف للحصول على التأشيرة. كما أن المستشفى قام بإبرام إتفاقيات مع القنصلية التركية في الجزائر من أجل مساعدة المرضى للحصول على التأشيرة في أقرب وقت ممكن. وأحيانا تكون في نفس اليوم في الحالات المستعجلة والمستعصية.