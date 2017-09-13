مستغانم .. إدانة زعيم الأحمدية بالحبس 6 أشهر غير نافذة

أدانت محكمة مدينة مستغانم، زعيم الجماعة الأحمدية محمد فالي بالحبس ستة أشهر غير نافذة.

وقضت محكمة عين تادلس في ولاية مستغانم بحبس فالي ستة أشهر حبسا غير نافذة.

كما جرى تغريم الأمين الوطني للطائفة الأحمدية في الجزائر بمئة ألف دينار.

وكان فالي متابعا قضائيا من طرف 6 محاكم مختلفة بتهمة الاساءة إلى الرسول (ص).

وجرى متابعته أيضا بتهمتي جمع الأموال دون رخصة وتكوين جمعية دون ترخيص.

وقضت محكمة عين تادلس بمستغانم في وقت سابق بحبس الموقوف لعامين.

وعلى صفحته الرسمية في شبكة “فايسبوك”، كتب صالح دبوز محامي زعيم الأحمدية: “تمّ الحكم اليوم على محمد فالي”.

وتابع واصفا محمد فالي بكونه رئيس ما سماها “الجماعة الإسلامية الأحمدية” في الجزائر.

وأضاف: “سيطلق سراحه بعد قليل، وأعتقد أنه سيطعن بالاستئناف في هذا الحكم”.

يذكر أنّ قوات الأمن اعتقلت محمد فالي زعيم الجماعة الأحمدية بالجزائر في 28 أوت الماضي.

وتمّ الايقاف في منزل أمه بعين الصفراء بولاية النعامة.

وكشف دبوز حينها أنّ سبب اعتقال زعيم أحمديي الجزائر، راجع إلى حكم غيابي سابق.

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