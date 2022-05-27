مستغانم: إنتشال جثة غريق مفقود من شاطئ سيدي المجدوب

تمكنت فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية من إنتشال جثة غريق مفقود منذ 3 أيام بشاطئ سيدي مجدوب ولاية مستغانم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم إنتشال جثة الغريق المفقود من شاطئ سيدي المجدوب صبيحة اليوم الجمعة من طرف غطاسي الحماية المدنية. فيما تتواصل المجهودات من أجل العثور على الغريق الثاني.

كما أضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، أن جثة الغريق المتوفي تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم.