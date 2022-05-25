مستغانم: ايميغري يقدم شكوى وهمية للأمن للتهرب من الاجراءات الجمركية
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الأول، بولاية مستغانم، من حل لغز جريمة وهمية تم الإبلاغ عنها من طرف شخص مهاجر بدولة فرنسا و البالغ من العمر 29 سنة.
والتي تفيد تعرضه لسرقة مقطورة سيارته السياحية المرقمة بترقيم أجنبي و التي قام بركنها بأحد المرائب التابعة للحي الذي يقطن به الكائن بحي البلاطو ولاية مستغانم، موجها شكوكه لأحد جيرانه.
وفي هذا السياق، أفضت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية، إلى فك لغز الجريمة المبلغ عليها ليتضح أنها جريمة وهمية لا أساس لها من الصحة، بحيث قام بإخفاء المقطورة بمرآب جارته.
كما إدعى أنها سرقت منه، و بعد تفتيش مسكن سالفة الذكر بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم عثر على المقطورة داخل المرآب ليتم حجزها و تحويلها إلى المصلحة.
و بعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه صرح أنه إستخدم هذه الحيلة من أجل الإستفادة من شهادة إيداع شكوى و تسهيل خروجه من التراب الوطني دون المقطورة، خاصة و أنه صرح بها لدى مصالح الجمارك حين دخوله إلى أرض الوطن عبر النقطة الحدودية .
وعن التهم هي الإبلاغ عن جريمة وهمية مع إزعاج السلطات، أنجز ضد سالف الذكر ملف إجراء قضائي، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.
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كما تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية مستغانم، من معالجة أربع قضايا تتعلق بالسرقة عن طريق النشل. وتوقيف الفاعل المتورط في عدة قضايا سرقة، يبلغ من العمر 37سنة وينحدر من ولاية مستغانم.
وحسب بيان لذات المصالح بمستغانم، فإن عملية توقيف المشتبه فيه، جاءت على إثر شكاوي تقدم بهم الضحايا تفيد تعرضهم للسرقة بالنشل وسط مدينة مستغانم. طالت محافظهم وهواتفهم النقالة. بحيث يقوم سالف الذكر بإختيار ضحاياه مركزا على عامل السن. ويقوم بإيهامهم أنه على معرفة سابقة بهم ويستغل الفرصة ليعانقهم وفي غفلة من الضحية يقوم بسلب ما يجده بجيوبهم ويغادر على متن دراجته النارية.
القضية الأولى راح ضحيتها شخص 67 سنة. أوهمه المشتبه فيه أنه على معرفة به كونه صديق لوالده بمستغانم. و عندما طلب منه نزع الكمامة للتعرف عليه رفض ذلك. كما قام بتشتيت إنتباهه بحركات غريبة ليكتشف بعد ذلك إختفاء مبلغ كان بجيبه والمقدر بـ 10.000 دج.
الضحية الثانية 65 سنة، أوهمه الفاعل أنه على معرفة به وحاول معانقته. وعند إصراره بعدم معرفته غادر المكان. ليكتشف بعد ذلك اختفاء هاتفه النقال. كما أن الضحية الثالثة 61 سنة، صرح أن الفاعل كان على متن دراجة نارية. وفور إقترابه منه ترجل وقام بمعانقته موهما إياه أنه على معرفة سابقة. ليكتشف أنه راح ضحية سرقة هاتفه النقال.
الضحية الرابعة 62 سنة، أوهمه أنه على معرفة به كونه مدرب سابق لرياضة الجيدو بمستغانم. وتدرب على يده. بحيث قام بمعانقته سالبا إياه محفظته بداخلها وثائقه الثبوتية و6000 دج.
غير أن أحد من عناصر الشرطة التابع للأمن الحضري بالزي المدني لحق المشتبه فيه. وتم تحديد هويته. وبعد توقيفه و عرضه على الضحايا تعرفوا عليه من الوهلة الأولى. ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم أين أودع الحبس المؤقت.