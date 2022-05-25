مستغانم: ايميغري يقدم شكوى وهمية للأمن للتهرب من الاجراءات الجمركية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الأول، بولاية مستغانم، من حل لغز جريمة وهمية تم الإبلاغ عنها من طرف شخص مهاجر بدولة فرنسا و البالغ من العمر 29 سنة.

والتي تفيد تعرضه لسرقة مقطورة سيارته السياحية المرقمة بترقيم أجنبي و التي قام بركنها بأحد المرائب التابعة للحي الذي يقطن به الكائن بحي البلاطو ولاية مستغانم، موجها شكوكه لأحد جيرانه.

وفي هذا السياق، أفضت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية، إلى فك لغز الجريمة المبلغ عليها ليتضح أنها جريمة وهمية لا أساس لها من الصحة، بحيث قام بإخفاء المقطورة بمرآب جارته.

كما إدعى أنها سرقت منه، و بعد تفتيش مسكن سالفة الذكر بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم عثر على المقطورة داخل المرآب ليتم حجزها و تحويلها إلى المصلحة.

و بعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه صرح أنه إستخدم هذه الحيلة من أجل الإستفادة من شهادة إيداع شكوى و تسهيل خروجه من التراب الوطني دون المقطورة، خاصة و أنه صرح بها لدى مصالح الجمارك حين دخوله إلى أرض الوطن عبر النقطة الحدودية .

وعن التهم هي الإبلاغ عن جريمة وهمية مع إزعاج السلطات، أنجز ضد سالف الذكر ملف إجراء قضائي، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.

طالع ايضا:

مستغانم: الإطاحة بسارق يوهم ضحاياه بمعرفتهم ليسرق جيوبهم