مستغانم: تحرير طفل من يد مختطفيه بمزغران 

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم، مدعمين بفصيلة الأمن والتدخل، من تحرير طفل يبلغ من العمر 18سنة.

وحسب بيان لذات المجموعة، تمت العملية، بعد تلقي بلاغ إلى الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بمزغران. مفاده إختطاف المعني وإحتجازه بداخل مسكن مع طلب دفع مبلغ مالي من عائلته مقابل إطلاق صراحه.

وأضاف نفس البيان، أن قد تم توقيف عناصر الشبكة الإجرامية وعددهم 7 أشخاص، من بينهم إمرأة.

كما تم حجز 7 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، و4 هواتف نقالة مع استرجاع 3 صكوك بريدية ممضية من طرف والد الطفل.

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