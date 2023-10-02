مستغانم.. حماد يعطي إشارة انطلاق أشغال تهيئة مركز الفروسية ببلدية صيادة

أعطى وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، إشارة انطلاق أشغال تهيئة وترميم مركز الفروسية ببلدية “صيادة” في إطار زيارة العمل التي تقوده إلى ولاية مستغانم.

وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “فيسبوك” اليوم الاثنين، أن الوزير حماد. مرفوقا بوالي مستغانم والوفد المرافق له، تنقل الى بلدية صيادة، أين أعطى اشارة انطلاق أشغال تهيئة وترميم مركز الفروسية.

مبرزة بأن الوزير، أسدى تعليمات بضرورة احترام الآجال لتسليم هذا الصرح، كما كانت هذه المحطة فرصة للقاء الحركة الرياضية وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة واستمع لانشغالاتهم. متوعدا إياهم بتذليل العقبات فيما يخدم الشباب عامة والرياضة خاصة .

وكان الوزير قد استهل زيارته إلى مستغانم، صبيحة اليوم الاثنين. بتدشين المركب الرياضي الجواري ببلدية حجاج، أين تلقى عدة شروحات حول هذا المرفق الذي ثمنه شباب البلدية باعتباره فضاء لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.

وأكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل لهكذا مرافق، وأعطى تعليمات بضرورة تمديد أوقات عمل مؤسسات القطاع بما ينسجم واحتياجات الشباب

كما زار الوزير معرضا للابتكار قام من خلالها بتشجيع الشباب على الابداع والمبادرة. ودعاهم في نفس الوقت لمواصلة تطوير مهاراتهم والمشاركة في الصالونات الوطنية.

واختتم حماد زيارته لبلدية الحجاج بمعاينة الملعب الجواري المتواجد داخل المركب المتعدد الرياضات. أين أكد على أهمية الاستغلال الأمثل لهذه المرافق لتعميم الممارسة الرياضية في أوساط الناشئة.