مستغانم: مواطنون يحتجون بسبب نفاذ قسيمة المركبات من فئة 5.000 دج

إحتج اليوم الثلاثاء مواطنون أمام المركز الجواري للضرائب بحي تيجديت بمدينة مستغانم على عدم توفر قسيمة المركبات من فئة 5.000 دج.

وقد طالب المعنيون وأكثرهم من الفلاحين بتوفيرهذه القسيمة بعد نفاذها منذ يومين من أجل اقتنائها قبل انتهاء الآجال القانونية يوم السبت المقبل.

من جهتها أكدت رئيسة المركزالجواري للضرائب حرطاني ميمونة مصالح الضرائب للولاية قامت بالإجراءات الإدارية لطلب كمية إضافية من هذه القسيمة.

وخصوصا من هذه الفئة 5.000 دج من المديرية الجهوية للضرائب بالشلف لتدارك النقص المسجل.

وأضافت أن نفاذ هذه القسيمة كان بسبب التوافد الكبير للمواطنين من الولايات والمناطق المجاورة لمستغانم كولايتي الشلف وغليزان والمحمدية بمعسكر.