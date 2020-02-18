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مستودع خاص يتم فيه تفريغ أكياس الحليب وإعادة بيعها بباتنة

الوطني
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مستودع خاص يتم فيه تفريغ أكياس الحليب وإعادة بيعها بباتنة
بقلم ايمان عياش

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، عن نتائج عملية قام بها أعوان الرقابة بولاية باتنة بخصوص قضية الحليب.

ونشرت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، صورا لمستودع تم إكتشافه من قبل أعوان الرقابة يوم الـ16 فيفري الماضي، يستغل بطريقة غير شرعية.

وأفادت المنظمة أن المستودع كان يتم فيه تفريغ أكياس الحليب المدعم قصد اعادة بيعها بطريقة غير شرعية على أنه حليب بقر طازج.

وأكدت المنظمة أنه أعوان الرقابة قامت بإتلاف هذه الكميات وتقديم الملف للمتابعة القضائية ضد المتعامل المخالف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=775707

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