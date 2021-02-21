مستوطنون مغاربة يعتدون على شاب صحراوي في العيون المحتلة

تعرض المواطن الصحراوي، بشار گدان البالغ 20 عامًا، لاعتداء شنيع من قبل مستوطنين مغاربة مساء السبت في مدينة العيون المحتلة.

وأفادت مصادر لـ”الكونفيدينثيال صحراوي” أن الاعتداء تسبب بجروح خطيرة للضحية، كادت أن تودي بحياته.

وأشار المصدر أن بشار گدان، محتجز من قبل أجهزة قوة الاحتلال المغربي داخل المستشفى حسن بن المهدي وترفض تسليمه لأسرته.

وبحسب ذات المصادر، فإن الشاب الصحراوي تعرض للاعتداء من قبل 5 مستوطنين مغاربة تبلغ أعمارهم ما بين 40 و 50 عامًا.

ويعود الدافع حسب ذات المصدر الى العنصرية والتمييز الذي يعاني منه الصحراويون في الأراضي المحتلة.

ولم تقوم أجهزة قوة الاحتلال باعتقال الجناة ولم تشرع في فتح تحقيق في هذا الاعتداء الهمجي.

في حين تجهل الأسرة ما سيحدث لابنها المحتجز في المستشفى، بعد منعهم من زيارته أو حتى الوصول إليه.