مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى واعتقالات جديدة بالضفة المحتلة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

فيما تواصلت اعتقالات واعتداءات قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

وفي الخليل، اقتلعوا 35 شجرة زيتون، ومزروعات صيفية على مساحة دونمين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وبشأن متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الثلاثاء، فلسطينيا جنوبي الخليل، وهو الشاب اسكافي 21 عاما، بعد مداهمة منطقة خلة حاضور وتفتيش منزل عائلته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس بنابلس ياسر بدرساوي 41 عاما، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.