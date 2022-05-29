مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ومواجهات مع الفلسطينيين

أقدم مستوطنون صهيونيون منذ صباح اليوم الأحد، على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل أفواج، قبيل مسيرة الأعلام الاستفزازية.

وكسرت الشرطة الصهيونية، أقفال مأذنة باب المغاربة، واعتلت أسطح المصلى القبلي، فيما كانت قد أغلقته بالسلاسل الحديدية.

كما اعتدت القوات الصهيونية على مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، واعتقلت الشيخ رائد دعنا.

واقتحم كذلك رئيس الوزراء الصهيوني السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حائط البراق.

كما اقتحم عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى بحماية مشددة، بالإضافة إلى مئات المستوطنين.

فيما احتشد مئات المستوطنين خارج باب المغاربة استعدادا لاقتحام المسجد.

وبالتوازي مع هذه الانتهاكات، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإصهيونية في عدة مناطق.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 15 إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس.

كما أفادت وسائل إعلام بأن 4 شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي وعشرات آخرين بحالات اختناق.

وانطلقت، بعد ظهر الأحد، مسيرة المستوطنين التي تسمى “مسيرة الأعلام” في القدس، تحت حماية مشددة من الجيش.

وتدور في هذه الأثناء مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين من جهة والقوات الصهيونية والمستوطنين من جهة أخرى.

واستخدم الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، كما وقعت إصابات في صفوف الشبان والمسعفين.

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