مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

أقدم العشرات من المستوطنين، اليوم الاثنين، على اقتحام المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتم ذلك، بحماية مشددة من قوات الشرطة الصهيونية.

وحسب ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما أدى المستوطنون، طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتفرض الشرطة الصهيونية تضييقات على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضهم.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الصهيونية.