مستويات تاريخية لأسعار الغاز في أوروبا

تحطم أسعار الغاز في أوروبا المستويات التاريخية يوميا، وتواصل الصعود وسط تراجع احتياطيات الوقود الأزرق تزمنا مع قرب فصل الشتاء.ووفقا للتداولات فقد تجاوزت أسعار الغاز اليوم مستوى 910 دولارات لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى سُجل على الإطلاق.

وحذر خبراء في مجال الطاقة، حسب وكالة “تاس”، من أن الأسعار قد تصل إلى مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب. وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة في الأسعار بأوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر “السيل الشمالي-2” في استقرار أسعار الغاز في أوروبا

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