مسجد باريس: “الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا”

أعلن مسجد باريس مساء اليوم، أن أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا سيكون بعد غد الثلاثاء.

ووقع على هذا الإعلان عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ.

ويأتي رمضان في فرنسا في وقت يستمر فيه الحجر الصحي الشامل في البلاد لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وكان الرئيس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد قرر بتاريخ 31 مارس الماضي، توسيع الحجر الصحي ليشمل كافة التراب الفرنسي لمدة شهر.

كما أعلن عن غلق المدارس لمدة 3 أسابيع، بعد تسجيل أرقام قياسية من حيث عدد الإصابات ووالوفيات بهذا الوباء القاتل.