مسجد باريس: غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان بفرنسا

أعلن مسجد باريس، أن أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا سيكون يوم غد الاثنين الموافق ل11 مارس 2024 .

ويأتي هذا خلال اجتماع اللجنة الدينية في الجامع الكبير بباريس، مساء اليوم الأحد.

وبعد الاطلاع على الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر، حددت الهيئة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 1445 هـ/ 2024 في فرنسا الإثنين 11 مارس 2023.

ومن جهته، تقدم عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ بأطيب تمنياته وتهانيه للمسلمين بحلول الشهر الفضيل، داعيا إياهم إلى عيش شهر الصيام هذا في التقوى والتضامن والوئام .

كما دعا شمس الدين حفيظ أن يأتي هذا الشهر المبارك بوقف فوري لإطلاق النار وسلام عادل ودائم في غزة، وأن يخفف آلام ضحايا العنف والظلم في جميع أنحاء العالم.