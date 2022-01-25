مسلحون بالبنادق والأسلحة البيضاء يهاجمون فلاحا وزوجته وسط صحراء النمامشة في خنشلة

قاموا بتكبيلهما بسلك معدني ورميهما على حافة الطريق قبل الاستيلاء على سيارة

أقدمت عصابة ملثمين مسلحة ببنادق صيد وأسلحة بيضاء من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، ليلة أول أمس، على مهاجمة فلاح وزوجته بمزرعته في عرض صحراء النمامشة بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة.

وتمكنت باستغلال عزلة المحيط وعنصرالمباغتة من محاصرتهما من كل جهة تحسبا لقيامهما بردة فعل غير متوقعة تفسد خطتهم للاستيلاء على السيارة المستهدفة بهذه لعملية الإجرامية، أين عمدوا إلى تكبيلهما بسلك معدني وتكميمهما بشريط لاصق ووضعهما تحت طائلة التهديد بالقتل داخل الصندوق الخلفي لسيارتهما نوع “تويوتا هيليكس” الحاملة للوحة ترقيم ولاية خنشلة، والانطلاق بها نحو إقليم ولاية بسكرة ورميهما على حاشية الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي خنشلة وبسكرة، على مستوى بلدية زريبة حامد، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن السيارة المستهدفة نحو وجهة مجهولة. مصالح الدرك الوطني الإقليمي في بلدية زريبة حامد وبالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني ذات الاختصاص الإقليمي بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة، تلقت بعد تمام الجريمة نداء استغاثة، أين سارعت إلى التدخل مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية حيث باشرت تحقيقاتها ومعايناتها وتوثيق الأدلة الظرفية ورفع البصمات بمسرح الجريمة وسماع الضحايا قبل أن تطلق حملة بحث واسعة للكشف عن وجهة وهوية هذه العصابة الخطيرة بالاستعانة بالمعلومات المتوفرة وأشرطة الفيديو المسجلة لدى محطات الخدمات على طول الطريق المستغل في عملية الفرار لتلك الليلة وكذا ىكاميرات المراقبة المثبتة بمختلف المحلات التجارية عند مداخل المدن القريبة نحو ولايتي بسكرة وخنشلة على أمل الحصول على صور السيارة وأفراد العصابة.