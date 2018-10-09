مسلحون يهاجمون شابا ويمنحونه «هدية» بتقطيع أصابع رجليه في بئر خادم !

أحد الجناة قال للضحية «هذا الكادو نتاع خويا»

أعطى أحد المتهمين تعليمات لمجموعة من الأشخاص كانوا مدججين بأسلحة بيضاء، بقطع أصابع يدي ورجلي شاب كان متجها لزيارة خطيبته في حي بئر خادم بالعاصمة، حيث تعرض الضحية إلى هجوم مباغت، كلفه فقدان أصابع رجله، فضلا عن جروح بالغة تعرض لها على مستوى كتفيه ويديه وصدره، ألزمته عجزا طبيا لمدة 30 يوما، بعد خضوعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى عصب رجله المصابة في مستشفى بن عكنون.

تفاصيل قضية الحال استعرضتها الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس الإثنين، أين مثل المتهم الرئيسي «أ،حمزة» وشريكه «ب،أمين» لمواجهة تهمة الضرب والجرح العمديين بسلاح أبيض، التي راح ضحيتها شاب كان في طريقه لزيارة خطيبته بتاريخ 24 جوان الفارط.

حيث وعند بلوغه الحي الفوضوي في بئر خادم، داهمته عصابة مسلحة تتكون من خمسة أفراد، في حدود الساعة التاسعة ليلا، حيث تمكن الضحية من التعرف على أحدهم، وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو «أ،حمزة»، الذي سمعه يعطي أوامر لأفراد العصابة من أجل قطع أصابع يديه ورجليه بواسطة سكاكين كانت لديهم، بعدما أمسكوه وحاصروه من كل جهة، مرددا المتهم «حمزة» على مسامعه عبارة «هذا الكادو نتاع خويا»، وهذا في محاولة منه للثأر من شقيق الضحية الذي تعرض لشقيقه في اليوم السالف.

ولقد تمكن الضحية بعد مقاومة شديدة من الفرار مذعورا وهو ينزف دما، جراء قطع أصابع أحد رجليه، وقام بالاختفاء في أحد المساكن، قبل أن يتصل بصديق له من أجل إسعافه.

وبعد معاينة الضحية من قبل الطبيب الشرعي في مستشفى مصطفى باشا، حرر له عجزا طبيا مدته 30 يوما، مع إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة أجراها في مستشفى بن عكنون، نظرا لخطورة الإصابة، أين خضع لصور أشعة أظهرت تمزقا في العصب للرجل المصابة.

وفي اليوم التالي، توجه الضحية إلى مركز الأمن لإيداع شكوى ضد الفاعلين، بعدما تعرّف على بعض المعتدين، من بينهم المتهم الرئيسي «حمزة» و»م،محمد» و«ب، يونس»، المعروفين في الحي باسم «كبسولة» و«الجابوني» و«الشاوي».

وعليه تمكن رجال الشرطة من توقيف المعتدين وإحالتهم على التحقيق، أين صدرت في حقهم أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وبمواجهة المتهمين «حمزة» و«أمين» بالتهم المنسوبة إليهما، أنكر المتهم «أمين» كل الوقائع، مؤكدا أنه ليس له أي علاقة بالمتهمين، والشرطة ألقت القبض عليه في محله التجاري، ولم يتمكن من التعرف على الموقوفين إلا في مركز الشرطة.

في حين، اعترف المتهم الرئيسي «حمزة» بالأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أن الضحية هو من سبق واعتدى على شقيقه، بعد مشاجرة في الحي جمعت شقيق الضحية وشقيقه «المتهم»، ناكرا أن يكون قد أعطى تعليمات للمتهمين من أجل قطع أصابع يديه ورجليه كما ورد في محاضر سماع ضحيته.

وعلى ضوء ما ورد من معطيات، التمست النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف في حق كلا المتهمين، الصادر عن محكمة بئر مراد رايس، لتقرر المحكمة إدراج الملف للمداولة إلى حين الفصل فيه الأسبوع المقبل.