مسلح يحتجز رهائن بمصنع جنوب موسكو

احتجز رجل مسلح عدة أشخاص كرهائن في مبنى معمل” Menshevik” لإنتاج الحلويات جنوب شرق موسكو.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني روسي لوكالة “نوفستي”، فإن شخصا مسلحا كان قد أطلق النار هناك وقتل أحد الحراس.

واضاف ذات المصدر،أن الشرطة طوقت مكان الحادث في شارع إلوفايسكايا بموسكو.

وعلى إثر ذلك تحاول الشرطة اعتقال الشخص الدي أطلق النار في مبنى جنوب موسكو

وحسب ما أفادت به الشرطة فإن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأوضحت الشرطة أن خلافا وقع بين المالك السابق للمؤسسة وعناصر دائرة تنفيذ الأحكام القضائية الذين حاولوا الحجز على المؤسسة وتشميعها

وبعد تطور الخلاف تناول إيليا أفريانوف سلاحه الناري وأطلق النار على المحطين به فقتل أحد الحراس.