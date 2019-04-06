مسيرة احتجاجية ضخمة بألمانيا ضد “جنون الإيجارات”

شهدت برلين، اليوم السبت، خروج الآلاف من الأشخاص، في مسيرة احتجاجية، رفضا لما وصفوه بـ”جنون الإيجارات”.

ووقع متظاهرون على عريضة، تطالب الدولة بالتدخل لوقف استحواذ شركات العقارات الكبرى على سوق الإيجارات.

وبحسب منظمي المظاهرة، فقد شارك في هذه المسيرة، حوالي 35 ألف متظاهر في برلين وحدها.

ومن المنتظر أن تشهد مدن أخرى في أوروبا، حملات ومظاهرات مماثلة.

وعلى هامش المظاهرة، جمع أشخاص يرتدون سترات ملونة، توقيعات على عريضة شعبية للمطالبة بنزع ملكية شركات إسكان.

ويطالب الموقعون على العريضة، بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف شقة، عبر قيام الولاية بشراء هذه المساكن من الشركات جبرا، وتحويلها إلى شركات مساهمة.

وتستهدف المبادرة مجموعة “دويتشه فونين” للإسكان على وجه الخصوص، والتي تمتلك نحو 112 ألف شقة في برلين.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الألمانية في عام 2020، زيادة إعانات الإسكان التي تقدمها، ومراجعة هذه القيمة كل عامين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، إنه من المحتمل أن يتم رفع متوسط الإعانة الحكومية للإسكان، اعتبارا من مطلع جانفي 2020، من 145 إلى 190 يورو في الشهر.