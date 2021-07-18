مسيرة “استفزازية” لمستوطنين وسط القدس

شارك مئات المستوطنين الإسرائيليين، السبت، في مسيرة “استفزازية” بمدينة القدس، تمهيدا لمسيرة رئيسية دعت إليها جماعات متطرفة فيما يسمى “بصوم التاسع من أوت” .

وقبل بدء المسيرة كانت قوات الكيان الصهيوني قد أغلقت منطقة “باب العامود” وانتشرت فيها لتأمين مسيرة المتطرفين اليهود وفق الشهود.

وأضافوا أن مئات من عناصر اليهود أخرجت كل من في المنطقة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تعتقل 3 شبان فلسطينيين على الأقل، اعتدت على أحدهم بالضرب المبرح.

وأردف الشهود، أن قوات الاحتلال الصهيوني أغلقت مناطق شارع السلطان سليمان والمصرارة القريبة من باب العامود.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال ضيقت على الصحفيين خلال عملهم في “باب العامود”، وحاولت إبعادهم من المنطقة.

ومؤخرا، دعت جماعات إسرائيلية متطرفة، إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، في 18 جويلية الجاري (الأحد)، بمناسبة حلول ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

كما تستعد ما تسمى “حركة السيادة في إسرائيل” لتنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في اليوم ذاته.