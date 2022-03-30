مشاجرة تتسبب في قتل سكير بواسطة قارورة للمشروبات الغازية في العاصمة 

تسببت مشاجرة بحي عين النعجة بالعاصمة بين أبناء الحي إلى وفاة أحد الأشخاص، الذي كان بليلة الوقائع في حالة سكر جد متقدمة. بعد تعرضه إلى ضرب مبرح بواسطة عصا خشبية، قبل ان يقوم المتهم “ي.المينور” بوضع حد لحياته. بتوجيه ضربة قوية بواسطة قارورة زجاجية للمشروبات الغازية على مستوى مؤخرة الرأس. الزمته المكوث في العناية المركزة بالمستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالاصابة.

كما كشفت أوراق القضية، انه بتاريخ 30جويلية 2020، حرر أعوان الضبطية القضائية لأمن المقاطعة الادارية لبئر مراد رايس، محضر. ورد فيه أن مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى سليم زميرلي بالحراش، استقبلت المسمى “ب.ماهر” مصاب على مستوى مؤخرة الرأس. وقد تم وضعه في العناية المركزة وهناك وافته المنية متأثرا بالاصابة، لتعرضه للضرب بواسطة قارورة زجاج للمشروبات الغازية. من طرف جاره المسمى “ش.عبد الغني”، المكنى “يونس المينور”، هذا الأخير كان برفقة شريكه “ب.عز الدين” المكنى “الفينيقي”. والذي كان مصابا هو الآخر على مستوى اليد اليسرى إصابة بليغة من طرف نفس المشتبه فيه “ماهر”.

في حين، تقدم في اليوم الموالي إلى نفس المصالح شقيق الضحية “ب.انيس” للافادة بشهادته حول ملابسات الجريمة. والذي أفاد بأنه بتاريخ 9 جويلية 2020، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، كان على مستوى الحي. وبالتحديد أمام منزل المدعو “عز الدين الفينيقي”، وخلالها تقدم خال المشتبه فيه، أين دخل في مناوشات كلامية مع الضحية “ماهر”.

فتم تهدئة الوضع من طرف البعض من أبناء الحي، وبعدما هم “ق.انيس” بالمغادرة سمع صراخا، حيث عاد برفقة صديقيه “ج.هشام”. و”أ.مليري” والمسمى “ز.جيلالي” والد المدعو “عز الدين الفينيقي” يقوم بضرب شقيقه “ب.ماهر” بعصا خشبية، أين أصابه على مستوى اليد اليسرى. حتى أسقطه أرضا، ثم انهال عليه بعض الشباب ضربا، وحينها تدخل المسمى “ج.هشام” لفك النزاع، حينها قام المدعو “يونس المينور”. بحمل قارورة زجاجية للمشروبات الغازية وضربه على مؤخرة الرأس، ليتم نقله على متن مركبة خاصة إلى المستشفى. وفي نفس السياق صرح شفيق الضحية أن من قام بالاعتداء على شقيقه “يونس المينور”.

المرحوم كان في حالة سكر جد متقدمة

كما تبين خلال تصريحات الشهود، أن الضحية مع المسمى “د.مصطفى” كون المرحوم كان في حالة سكر جد متقدمة. بحيث غادر المرحوم إلى منزلهم العائلي، وجلب معه سلاحا ابيضا، وقام بتهديد الجميع. كما اكدوا أن المتهم “ب.الجيلالي” ووالده “عز الدين” هما من قاما بالاعتداء على الضحية ” ماهر ” بعصا خشبية. ثم قام المدعو “يونس المينور” بضربه على مستوى مؤخرة الرأس “القفى”.

ومن المنتظر أن يمثل 3 متهمين يتواجد بينهم واحد بسجن الحراش، ويتعلق بالوقوف “ش.عبد الغني”، “ب.الجيلالي” ووالده المدعو “ب.عز الدين”. أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لمواجهة تهم تتعلق بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. بعدما تم تأجيل المحاكمة نهار اليوم بطلب من الدفاع.