مشاركة متميزة لـ”الصادرات السعودية” في ملتقى الأعمال السعودي الجزائري

شاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، بدعوة من اتحاد الغرف السعودية في ملتقى الأعمال السعودي الجزائري واللقاءات الثنائية بجمهورية الجزائر، خلال الفترة من 13 إلى 15 جوان الجاري، مع وفد ضمّ مجموعة من كبار المُصنّعين والمصدّرين السعوديين والمشاركين في “معرض الجزائر الدولي” الذي يعد من أكبر التظاهرات الاقتصادية في شمال أفريقيا.

كما ضمّ ملتقى الأعمال السعودي – الجزائري عقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين الجزائريين ورجال الأعمال وأصحاب القرار من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم التأكيد على الرغبة المشتركة للتعاون بين الطرفين في جميع المجالات الاقتصادية.

وتندرج هذه الزيارة للوفد الصناعي والتجاري السعودي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما لتوسيع الشراكة الاقتصادية بينهما.

كما تأتي في إطار الجهود التي تبذلها “الصادرات السعودية” في الانفتاح على الأسواق العالمية، وتمكين المنتجات السعودية للوصول لمختلف الأسواق الدولية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، ورفع نسبتها من 16 إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الإقليمية والعالمية