مشاركة 60 دبلوماسي في برنامج “مرحبا “بمعهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية

شارك 60 ديبلوماسي، في الطبعة الخامسة من برنامج “مرحبا” ،الذي نظمه معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وحسبما جاء في البيان أن “الطبعة الجديدة ،التي إفتتحها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،والذي نشط محاضرة حول السياسة الخارجية للجزائر،

عرفت مشاركة60 دبلوماسيا من بينهم 15سفير،تفاعلوا خلال الزيارات التي قادتهم إلى مختلف المؤسسات والتنظيمات على غرارمجلس الأمة و ولاية تيبازة.

بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية و الوكالة الوطنية لتطويرالإستثماروبنك التنمية المحلية و شركة سوناطراك وشركات الصناعة الطبية وشركة نيسلي الجزائر”.

ويتكون برنامج “مرحبا” الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية سنة 2014، من العديد من النشاطات لصالح الدبلوماسيين الأجانب الجدد في الجزائر.