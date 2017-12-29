مشاريع بمكة المكرمة ….لبلوغ 30 مليون حاج ومعتمر سنويا

تعتزم السلطات السعودية تنفيذ عدة مشاريع لرفع عدد حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين إلى 30 مليون شخص،بحسب تصريحات مسؤولين سعوديين.

وبحسب نفس المسؤولين فإن خطة الإعمار تشمل إعادة هيكلة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، كما تتمثل في توسعة مشاريع الصحة والمياه.

كما أن مدينة مكة المكرمة،ستعرف نشاطات توسعية ببناء محطات جديدة وفنادق ومطارات جديدة.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن هذه المشاريع هذه تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المستقبلية .

الغرض من الخطة هو الوصول الى قدرة إستعاب المشاعر المقدسة خاصة مكة لما يقرب 30 مليون حاج ومعتمر سنويا.

حسب نفس المسؤولين اللإقتصاديين فإن معدل الدخل السنوي للمملكة من عائدات الحج والعمرة يقدر مابين 10 و12 مليار دولار سنويا.